Fanpage.it - Pensioni 2025, perché saranno più basse dal prossimo anno: chi ci perde e cosa cambia

Leggi su Fanpage.it

Dal 1° gennaioscattano i nuovi coefficienti di trasformazione per gli assegni delle. Detto in parole povere, significa che a parità di contributi versati e di età chi lascia il lavoro l'avrà un assegno più basso di chi lo ha fatto quest'. Il motivo è che nel frattempo l'aspettativa di vita è aumentata. Chi è già in pensione invece non deve preoccuparsi, e riceverà un aumento sulla base della rivalutazione per l'inflazione.