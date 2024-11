Bergamonews.it - Pagamenti elettronici in down, problemi per bancomat e prelievi

per i circuitie Pagonella giornata di giovedì 28 novembre: a partire dalla tarda mattinata diversi utenti hanno iniziato a subire disservizi legati aie ai, con l’impossibilità di portare a termine le operazioni.I disagi non hanno fatto sconti: Visa, Mastercard, Postepay, Bper, Bpm, Unicredit ma anche Satispay e il servizio Nexi Payments sono andati in.A monte dovrebbe esserci un guasto tecnico che ha colpito Worldline, fintech francese e quarto leader mondiale nei. In una nota ufficiale disi legge che il disservizio “è da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento”.