Napoli il retroscena di Buongiorno | L’incontro a sorpresa con Conte che ha cambiato il mio futuro

Il difensore azzurro svela i dettagli del colloquio decisivo col tecnico in un ristorante di Torino e spiega il suo nuovo ruolo. Alessandroapre il cassetto dei ricordi e racconta il momento chiave del suo approdo al. In un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, il difensore azzurro ha svelato ildelcon Antonio, decisivo per il suo trasferimento estivo.“Ci siamo incontrati una sera, per caso, in un ristorante nella città di Torino. Ci siamo parlati lì per dieci, quindici minuti, dopodiché ci siamo sentiti qualche volta e poi alla fine ho scelto e ho detto di sì”, ha rivelato il centrale, che poi si è soffermato sul suo nuovo ruolo: “Io e Rrahmani primi registi del? Sì, assolutamente. Ora il difensore è il primo da cui deve partire l’azione.