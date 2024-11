Iltempo.it - "L'espressione carriera ecclesiastica è ripugnante". L'attacco di Francesco

Il termine«mi ripugna» e «andrebbe abolito». Così Paparicevendo in udienza i religiosi e le religiose della Famiglia Calasanziana. Il Papa incoraggiando i presenti a continuare la loro opera ha poi affermato: «Sarebbe bello che uno di questi giorni, nella vostra riunione, cercaste di descrivere le nuove povertà, quali sono le nuove povertà. Non temete di avventurarvi, per rispondere ai bisogni dei poveri, in sentieri diversi da quelli già battuti nel passato, anche a costo di rivedere schemi e di ridimensionare aspettative. È in questo abbandono fiducioso che affondano le vostre radici, e rimanendo fedeli ad esse manterrete vivo il vostro carisma». Poi il Pontefice ha anche sottolineato l'importanza delle relazioni interpersonali non mediate dall'uso della tecnologia.