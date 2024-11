Gaeta.it - L’Aquila celebra il Natale con una guida ai panettoni artigianali dell’Abruzzo

Facebook WhatsAppTwitter Avvicinandosi al periodo natalizio,si prepara a vivere un evento imperdibile dedicato alla tradizione gastronomica abruzzese. Venerdì 29 novembre, alle 17.30, in piazza Duomo, si terrà la presentazione di “” – laai migliori prodottidella regione. L’iniziativa è curata da Gironi Divini e diretta dal noto critico enogastronomico Franco Santini, che guiderà il pubblico attraverso una dolcissima scoperta, legata al prodotto simbolo delle festività: il panettone.Un evento perre l’eccellenza della pasticceriaQuesto appuntamento si inserisce all’interno della terza Fiera Internazionale del Tartufo, un contesto dove la passione per i sapori autentici si unisce all’arte della pasticceria. La manifestazione non solo mira a promuovere il panettone nell’ambito delle tradizioni natalizie, ma rappresenta anche un’importante opportunità per valorizzare il mestiere dei pasticceri abruzzesi, che con dedizione e creatività hanno saputo reinventare ricette classiche.