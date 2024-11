Gaeta.it - La mafia a Diano Marina: il procuratore denuncia intimidazioni e violenze nel mondo del lavoro

Nel contesto della lotta alla, emergono risvolti inquietanti a, dove ilAlberto Lari ha sollevato la questione dellesubite da chi cerca di lavorare. Durante la conferenza ": conoscerla per prevenirla e combatterla", Lari ha parlato di un ambiente in cui la protezione offerta dagli imputati diventa un "requisito" per chi intende avviare qualsiasi attività, evidenziando le difficoltà nelre tali pratiche.Il metodo mafioso nel contesto ligureLe parole delLari rivelano una realtà drammatica: molti imprenditori e lavoratori asono costretti a richiedere la protezione da parte di individui legati ad ambienti mafiosi. In assenza di denunce, il fenomeno sembra perpetuarsi. "Mai una volta unain questa provincia" ha puntualizzato Lari, mettendo in evidenza il terrore che attanaglia gli operai e le aziende locali, costretti a piegarsi al potere di chi agisce secondo il "metodo mafioso".