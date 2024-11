Gaeta.it - Incidente mortale sulla statale del Brennero: un morto e due feriti nel pomeriggio a Varna

Facebook WhatsAppTwitter Un gravissimoha avuto luogo neldi sabatoStradadel, precisamente all’altezza di. Questo evento tragico ha visto il coinvolgimento di due automobili, colpite da uno scontro frontale che ha provocato la morte di una persona e lasciato due, uno dei quali in condizioni critiche. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti prontamente per affrontare la situazione e assistere i.Dinamica dell’Le prime ricostruzioni parlano di uno scontro frontale fra due veicoli che viaggiavano in direzioni opposte. L’impatto è stato violentissimo e ha causato danni significativi, con i veicoli che si sono ritrovati gravemente danneggiati. Testimoni oculari segnalano la scena particolarmente drammatica, che ha richiesto l’intervento immediato dei servizi di emergenza per garantire un rapido soccorso.