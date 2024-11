Gamberorosso.it - "I vini dealcolati devono essere sottoposti ad accisa: non esistono altre soluzioni". L'ammonimento di Assodistil

La strada verso l’approvazione deiè tracciata, ma non è affatto in discesa. Lo certifica la presa di posizione di, l'associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e acquaviti che, da un lato, ha apprezzato la volontà del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida di chiudere l'iter normativo ma, dall'altro lato, ha puntato il dito su alcuni aspetti che il decreto non affronterebbe. Tema sui cui si era già espressa, nelle scorse settimane, attraverso una lettera aperta al Masaf.Il ricorso alle acciseAntonio Emaldi, che guida l'associazione dei distillatori italiani, ha sollecitato che le miscele idroalcoliche ottenute dalla dealcolizzazione deidebbano sottostare alle norme del Testo unico accise: «Un decreto non può derogare ad alcuna legge dello Stato», ha ammonito in una nota ufficiale.