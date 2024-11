Ultimouomo.com - I limiti della gabbia

Che senso ha vedere una serie tv sulle MMA, uno sport che fatica a fare breccia nel grande pubblico italiano e che molti considerano respingente? Perché guardare una finzione televisiva di una cosa che ci attira (o respinge) soprattutto per la sua autenticità? Dato che sto per trattare un argomento che rischia di non interessare a nessuno, forse neanche me stesso, proverò a fare una cosa che di solito non si fa e rispondere subito a queste domande semi-retoriche: io penso che, dato che c'è molta violenza là fuori, nel mondo reale, le MMA come messa in scena codificata ma vera e una serie tv come Lache usaviolenza finta, possano aiutarci a capire meglio cosa che c'è che non va in noi, nella nostra società teoricamente pacifica.