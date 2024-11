Calciomercato.it - Hummels croce e delizia, pari Roma sul campo del Tottenham. Fiorentina ok

Tante emozioni a Londra dove ladi Claudio Ranieri pareggia suldel, lasupera i ciprioti del PafosMolte occasioni, diversi gol annullati e pali colpiti: la partita di Londra mostra unain crescita sotto l’aspetto della prestazione.Cronaca e tabellino di-Pafos (LaPresse) – Calciomercato.itPartita subito dai ritmi altissimi: al 4? l’arbitro concede un calcio di rigore alper una entrata in ritardo diai danni di Sarr. Rigore concesso dopo conferma Var e trasformato da Son che mette subito in salita la partita per la. La squadra di Claudio Ranieri però non si scoraggia e al 17? si rende pericolosa con Dybala, fermato da Forster e Dragusin. Tre minuti dopo arriva il pareggio dellasugli sviluppi di un calcio di punizione battuto proprio dall’argentino che pesca Ndicka, bravo a battere Forster con un preciso colpo di testa sul secondo palo.