Movieplayer.it - Grande Fratello: Giglio shock su Helena Prestes: “La metto nella sauna e la faccio esplodere da sola”

Leggi su Movieplayer.it

casa più spiata d'Italia, alcuni concorrenti sembrano aver perso completamente il controllo delle proprie azioni e parole: l'ultimo esempio di questa deriva è rappresentato da. Ilnon sta solo perdendo ascolti, ma anche il controllo sugli inquilini che animano il loft dei Lumina Studios. Dopo l'assoluzione pubblica di Lorenzo Spolverato, altri concorrenti hanno iniziato a utilizzare un linguaggio aggressivo. L'ultimo caso, in ordine di tempo, è quello di, il cui bersaglio, come per molti altri, resta, che nell'ultima puntata è stata eletta favorita dal pubblico.controin un video condiviso su X L'ultimo televoto ha destabilizzato gli equilibricasa. Molti coinquilini non si aspettavano che la modella brasiliana, fosse così apprezzata dagli spettatori, i quali le hanno .