Formazioni confermate con Maresca che effettua 10 cambi

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-28 19:08:14 Il web non parla d’altro:Il Chelsea è sembrato superiore agli altri nella Conference League in questa stagione.Sono in testa alla classifica nel formato rinnovato del campionato con tre vittorie su tre e 16 gol, incluso un 8-0 su Noah l’ultima volta.Heidenheim dovrebbe però fornire più di un test. La squadra della Bundesliga non è in gran forma in casa, ma ha anche un record del 100% in questa competizione dopo le vittorie su Olimpija, Pafos e Hearts.Notizie sulla squadra di HeidenheimL’allenatore dell’Heidenheim Frank Schmidt ha reagito alla sconfitta per 5-2 in casa del Bayer Leverkusen nel fine settimana apportando cinque modifiche alla sua squadra.Fuori Jonas Fohrenbach, Benedikt Gimber, Adrian Beck, Jan Schoppner e Marvin Pieringer.Entrano Norman Theuerkauf, Tim Siersleben, Leo Scienza, Paul Wanner e Mikkel Kaufmann.