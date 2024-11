Fiorentina-Pafos Raffaele Palladino | Obiettivo grande prestazione

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –: “giovedì 28 novembre alle ore 21 allo stadio Franchi di Firenze.Partita valida per la quarta giornata di Uefa Conference League diretta dal norvegese Espen EskasIl match è valido per la quarta giornata della Conference League.diai vertici della serie A, reduce dalla settima vittoria consecutiva in campionato. E reduce dal ko con Nicosia in Conference League.E dopo Nicosia, un’altra squadra cipriota a sfidare la squadra viola:guidata da Carcedo.: “L’è fare una, abbiamo perso l’ultima trasferta di coppa con un’altra squadra di Cipro, l’Apoel, non vogliamo perdere altri punti per strada. So bene che tutti attendono la sfida di domenica con l’Inter, adesso però dobbiamo concentrarci sulla Conference, ci teniamo molto, vogliamo qualificarci agli ottavi evitando gli spareggi di febbraio”.