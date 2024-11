Lapresse.it - Eni assegna oltre 3 milioni di azioni gratis ai dipendenti

Eni annuncia l’zione didiproprie a favore deinell’ambito della prima fase del piano di azionariato diffuso, approvato dall’Assemblea deglisti lo scorso maggio. L’iniziativa, totalmente gratuita nelle prime due fasi del 2024 e 2025, ha riscontrato un successo significativo con un tasso di adesione che ha superato il 95% tra gli22milainteressati.Eni è tra le prime società in Italia a realizzare un Piano di tale estensione, in un contesto come quello italiano in cui l’azionariato diffuso è una pratica ancora poco consolidata. Nel 2025 l’iniziativa sarà progressivamente estesa aidelle società estere.La società si pone l’obiettivo di coinvolgere le proprie persone rendendolesti, quindi partecipi della realtà di Eni in un ruolo sempre più integrato, rafforzando quel senso di appartenenza e di responsabilità che da sempre contraddistingue l’azienda.