Inter-news.it - Duka (Federcalcio Albania): «Asllani resti! All’Inter pure un portiere»

Leggi su Inter-news.it

Il presidente dellaalbanese,, parla di, ma anche di un altro talentino albanese che milita nell’Inter.PERMANENZA – Il presidente dellaalbanese Armandsua Sportitalia.it: «Kristjan è un grande calciatore e un ragazzo intelligente. Anche se ha solo 22 anni, se parli con lui ti sembra di farlo con un adulto. Se un anno fa pensavo che potesse cercare un altro club dove poter avere più minuti, ora la penso diversamente. Adesso sono convinto che deve continuare a giocare, è il suo momento. È abbastanza maturo per essere un titolare della squadra milanese. Sono sicuro che l’allenatore Inzaghi gli darà questa possibilità».e i giovani dell’: dell’Inter non soloGIOVANI FORTI – Poiparla anche di altri giovani albanesi in Italia: «Abbiamo dei giovani molto promettenti nelle squadre nazionali giovanili e sono molto fiducioso che li vedremo ad alti livelli.