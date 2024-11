Cityrumors.it - Cosa rischia chi ha un mutuo fatto dopo il 2016: c’è una clausola, occhio

Tutti coloro che hanno sottoscritto ilper la propria casa prima deldevono fare estremamente attenzione ad unanon di poco conto. Attenzione, visto che le conseguenze sono serie.Nel momento in cui si sottoscrive un, si compie senza ombra di dubbio un grande passo. Si tratta di una operazione che solitamente è finalizzata o all’acquisto di una casa o alla sua ristrutturazione e rappresenta per molte famiglie il massimo sforzo in termini economici della propria vita. D’altronde è noto il ruolo che ha la casa per tutti quanti noi. Molto spesso, però, le cose cambiano, ed in maniera molto importante, velocemente ed alcuni passaggi possono sfuggire.casa, se lo hai sottoscritto prima delattenzione a questa(Cityrumors.it)D’altronde, essendo un accordo di natura economica sottoscritta con la banca, che chiaramente fa i suoi interessi, è sempre meglio leggere attentamente le carte per evitare delle beffe.