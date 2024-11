Coppa del Mondo di Pista Lunga l’Italia in gara per la seconda tappa del circuito

Leggi su Ilfaroonline.it

Si apre venerdì in Cina lastagionale dideldi.Sul ghiaccio dell’Ice Ribbon di Pechino va in scena il secondo appuntamento delinternazionale con la Nazionale italiana, guidata dal direttore tecnico e allenatore Maurizio Marchetto insieme all’allenatore Matteo Anesi, attesa protagonista dopo gli ottimi risultati della prima uscita a Nagano.Confermati gli atleti che si comenteranno nella tre giorni didel: Arianna Fontana (Icelab), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Lorenzato (Noale Ice), Veronica Luciani (Noale Ice), Alice Marletti (C.P. Pinè), Serena Pergher (Fiamme Oro), Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.