Compra un Gratta e Vinci e se lo fa controllare dal barista | la scoperta clamorosa sulla vincita

Incredibile episodio all’interno di un bar, dove un cliente hato unsborsando 5 euro, ha iniziato arlo e poi l’ha fatto vedere al titolare. Quando quest’ultimo ha scoperto lata è rimasto senza parole, dato che si è reso conto che per l’acquirente era cambiata la sua vita in pochi secondi. E inevitabilmente la notizia ha fatto il giro.Il cliente che ha acquistato questoè rimasto incredulo davanti a quella somma, vinta con un colpo di fortuna straordinario. A raccontare nei dettagli la vicenda è stato il proprietario, che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Ha confessato che la dea bendata aveva già bussato alla sua porta pochi anni fa.Leggi anche: Trova soldi nel parcheggio del supermercato,une la svolta nella sua vitafortunato per un cliente: qual è stata lataIl fortunato cliente hato ilIl Turista per sempre al bar Cristal in piazzale Stazione 9 a San Bonifacio (Verona).