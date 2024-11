Sport.quotidiano.net - Ciclismo, l'Uci al lavoro per il 2026: al vaglio il trasloco di Vuelta e Tour Down Under

Roma, 28 novembre 2024 - In questi giorni, tra una possibile riforma del sistema a punti, che ha trovato in Matthew Hayman, corridore del Team Jayco-AlUla, uno dei più fermi oppositori, la presa di posizione sul rebreathing, con la questione passata alla Wada, e l'enunciazione delle novità regolamentari che scatteranno a partire dal 2025, l'Uci è al centro della scena del. Non solo la prossima stagione: si lavora anche per quella successiva, nella quale potrebbero esserci altre novità, stavolta inerenti il calendario. Le possibili modifiche del calendario Le ufficialità ancora non ci sono, ma a sentire il presidente David Lappartient la strada è tracciata e tocca anche diverse gare di categoria World. "Se si cambia qualcosa, ci deve essere una ragione per farlo e per risolvere un problema": questa la premessa del dirigente francese, che ha confermato, almeno per la prima fase della rivoluzione, la collocazione consueta in calendario di Giro d'Italia ede France, rispettivamente a maggio e luglio.