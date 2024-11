Sport.quotidiano.net - Champions, Modric carica il Real: “Possiamo ancora arrivare tra le prime otto”

Madrid, 28 novembre 2024 – Prosegue il momento negativo delMadrid, che nella serata di ieri è stato sconfitto dal Liverpool per 2-0. I blancos, che all’inizio della stagione erano stati accreditati come i vincitori più probabili della Coppa dalle grandi orecchie, ora si trovano in un tunnel col buio davanti, e sono alla ricerca della vis d’uscita. Nessuno ai nastri di partenza si sarebbe immaginato di vedere ilin 24^ posizione dopo le5 giornate nel tabellone della nuovaLeague, l’ultimo posto valido per non essere eliminato al primo turno e per qualificarsi ai play-off per accedere agli ottavi di finale. La squadra di Ancelotti ha guadagnato appena 6 punti in 5 partite: 2 vittorie e 3 sconfitte, con 9 gol fatti e 9 subiti. A seguito del 2-0 rimediato ieri ad Anfiled ad opera di Mac Allister e Gakpo, i blancos hanno centrato la seconda sconfitta di fila, dopo l’1-3 subito in casa contro il Milan.