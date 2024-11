Lapresse.it - Caso Giambruno, il giornalista: “Avrei dovuto proteggere una donna e non l’ho fatto”

“C’è una famiglia chetutelare e unachein un determinato contesto e non ho protetto. Ne sto pagando quotidianamente le spese, forse in maniera eccessiva, maessere più attento edi più la mia famiglia in questa situazione. E non”. Lo ha detto Andreaospite di ‘Dritto e Rovescio‘ su Rete4 tornando sul fuorionda trasmesso da Striscia la notizia che ha portato alla fine della sua relazione con la premier Giorgia Meloni. “Io non sono un molestatore, attenzione a come si usano le parole – ha aggiunto – E sono tutto fuorché maschilista: a mia figlia dirò sempre di fidarsi degli uomini e di questa società, però con occhi aperti e la testa sulle spalle”.