Calendario Juniores | via col Memorial Baronti

Sono trentadue, ovvero tre in meno rispetto a quelle svoltesi quest’anno, le gare della categoriain Toscana per la stagione 2025. L’apertura della nuova annata di ciclismo regionale è in programma il 2 marzo a nella frazione Cerbaia di Lamporecchio con la gara nazionaleGiuliano, mentre il campionato regionale è previsto per il 25 maggio. Per quanto riguarda le manifestazioni nella provincia di Pistoia, il 2 maggio si correrà a Cintolese (Monsummano Terme), il 13 giugno a Monsummano Terme. Questa la bozza deldella stagionesuscettibile di variazioni. Marzo: 2 Cerbaia di Lamporecchio; 9 Calenzano, 30 Calenzano. Aprile: 13 Pieve al Toppo; 16-19 Eroica Nation’s Cup; 19 Ponte a Egola; 25 Turano; 27 San Leolino. Maggio: 1 Mercatale di Cortona; 4 Stabbia; 11 Cintolese; 17 Brolio (Ar); 18 Eroica a Siena; 25 Camp.