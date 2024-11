Anteprima24.it - Caivano, da definire ipotesi sgombero per altri 204 casi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUltimato lodei 36 alloggi occupati abusivamente al Parco Verde di(Napoli) – relativi alle famiglie la cui posizione non era sanabile per condanne gravi o redditi ritenuti elevati per vivere in case popolari – per gli204 alloggi posti sotto sequestro si apre una fase di attesa che potrebbe portare ad una regolarizzazione amministrativa ma, in caso di esito negativo dell’iter, anche allo.Molti dei nuclei familiari in questione, è emerso dalla conferenza stampa tenuta ad Aversa negli uffici della Procura di Napoli Nord, hanno presentato istanza di regolarizzazione al Comune, attualmente amministrato da una commissione straordinaria guidata da Filippo Dispenza; tutti sono occupanti abusivi ma la loro sorte dipende dalla possibilità di applicare il regolamento regionale numero 11 del settembre 2019, che prevede comunque forme di sanatoria anche per tali situazioni.