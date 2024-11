Inter-news.it - Buchanan torna a sorridere: e lo fa anche Inzaghi. Rientra un jolly

Tajonto a pieno regime in casa Inter. Simonesa dell’importanza del canadese in una stagione complicatasul piano degli infortuni. AIUTO – Simonepuò finalmente contare su Tajon. Archiviato il brutto infortunio rimediato con il Canada in estate, adesso l’esterno nordamericano èto a pieno regime alle dipendenze del tecnico piacentino. Dopo averlo aspettato per tanto tempo, adesso l’allenatore dell’Inter può contare su una forza fresca nonostante sia già ben conosciuto nel mondo nerazzurro. Il suo rientro a stagione già iniziata e per di più a inizio dicembre, fa si che il suo rientro si un vero e proprio rinforzo sulle fasce dei campioni d’Italia., sorridonogli esterni dell’InterRIENTRO – La presenza di Tajonad Appiano Gentile, ha fattoFederico Dimarco e Denzel Dumfries.