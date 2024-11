Abruzzo24ore.tv - Bretella ferroviaria: modifiche e disagi per i pendolari, cosa cambia?

L'Aquila - Due corse ferroviarie della tratta Sulmona-L'Aquila trasferite sulla Pescara-L'Aquila,preoccupati per fermate saltate e possibilifuturi. Il prossimo 15 dicembre sarà inaugurata la nuovaPescara-L'Aquila, ma lealla programmazione dei treni stanno già sollevando preoccupazioni tra i. Due corse della linea Sulmona-L’Aquila cambieranno percorso, passando alla tratta della nuova infrastruttura, una decisione annunciata da Trenitalia durante un incontro con i rappresentanti dei viaggiatori. Trenitalia ha spiegato che si tratta di unmento in via sperimentale, reso necessario dai lavori ancora in corso per migliorare l’accesso alla nuova stazione e per completare il sottopasso ferroviario. Le corse interessate opereranno dal lunedì al sabato: il treno in partenza da Pescara è previsto alle 12.