Box interrati al Vomero, il No unanime del consiglio municipale

Tempo di lettura: 4 minutiUn no all’unanimità ai boxdi piazza degli Artisti, col solo centrodestra assente. Così si è espresso ildella municipalitàArenella, sul progetto al centro di un quindicennio di scontri. E non è il primo in questi anni. Il parere non è però vincolante. E nella prossima conferenza di servizi, la direttrice della municipalità potrà, se ritiene, esprimere orientamento favorevole. Il tavolo dovrà decidere sulla modifica al progetto esecutivo, dovuta alla presenza della phytolacca monumentale in piazza. “Il voto di oggi è un punto di partenza, ora inizia un lavoro politico con l’amministrazione comunale” ha detto Clementina Cozzolino, presidente delArenella. In aula una rappresentanza della rete sociale No Box, da sempre in trincea contro il progetto.