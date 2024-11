Bologna Di Vaio | Gestione americana basata su fiducia e linee guida precise

Leggi su Sportface.it

“Ladel club èsuben, che avevo già visto da giocatore a Montreal. Inoltre, la vicinanza con figure del livello di Corvino, Sabatini, Bigon e ora con Sartori mi ha dato la possibilità di rubare qualcosa da loro”. Così Marco Di, in un’intervista rilasciata a Radio Tv Serie A con Rds, ha parlato del suo ruolo da club manager al. In particolare, raccontando dei primi tempi nel ruolo di dirigente, l’ex attaccante ha spiegato: “Dovevo essere un riferimento per i ragazzi e per il club ma onestamente nel primo anno non ero pronto, è stato qualcosa che ho imparato a fare nel tempo perché mi sentivo ancora troppo calciatore all’inizio. Poi ho cambiato mentalità e visione del lavoro, ho fatto il corso da direttore sportivo che mi è servito non solo dal punto di vista contrattuale per poter lavorare nel club ma anche a livello professionale”.