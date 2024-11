Anteprima24.it - Benevento, firma del Protocollo di Intesa ASI – Sannio Valley

Tempo di lettura: 3 minutiÈ stato siglato oggi un accordo di partenariato fra il Consorzio Industriale die l’associazione, unche offre l’opportunità di definire in forma qualificata i servizi da erogare alle aziende. Il Presidente Domenico Vessichelli, ha accolto con soddisfazione la proposta pervenuta dal Professore Carlo Mazzone, Presidente didi addivenire ad un’che fissa come nucleo di ogni intervento futuro, il matching fra mondo imprenditoriale e mondo della formazione e della ricerca.“Nel dettaglio, le linee dell’iniziativa si sostanzieranno in attività di coaching e di orientamento, collaborazioni con enti di formazione, programmi di stage o di tirocini, sponsorizzazione di progetti culturali e formazione interna. Ma, unitamente alla gamma di attività succitate e cheporrà in essere ad adiuvandum del Consorzio, va evidenziato il sostegno concordato allo scopo di consentire la nascita di nuove startup innovative.