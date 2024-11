Metropolitanmagazine.it - Antonio Silva è il primo obiettivo di mercato per la Juventus a gennaio

A questo punto della stagione è lala squadra italiana, visti i tanti infortuni, ad aver più ‘bisogno’ di qualche rinforzo. Con Bremer e Cabal fuori almeno fino alla prossima stagione, al momento sono ai box per infortunio Douglas Luiz, Milik, Nico Gonzalez, McKennie e Vlahovic. Stando a quanto riportato dall’esperto diGianluca Di Marzio, lapreme per portare a Torino il difensore del Benfica. Queste le dichiarazioni del giornalista sul portoghese classe 2003: “La società sta già cercando di bloccarlo per la finestra invernale del. I colloqui sono iniziati ma non c’è ancora stato alcun accordo con il Benfica: quindi Cristiano Giuntoli e Jorge Mendes stanno ancora lavorando su questa trattativa. Pertanto, si potrebbe considerare un prestito con obbligo di riscatto, una manovra simile a quella che ha portato Francisco Conceiçao alla