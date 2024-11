Bergamonews.it - Accademia Guardia di Finanza, le celebrazioni del 40° anniversario dell’insediamento a Bergamo

. Sabato 30 novembre 2024 avranno inizio lein occasione dei 40 annidell’delladi. Ad aprire i festeggiamenti sarà un raduno, presso l’Istituto, dei frequentatori dell’84° Corso “Piave Vecchio II”, i primi cadetti che hanno iniziato e concluso l’intero iter formativo nel capoluogo orobico. Domenica 1° dicembre alle ore 08.30, nella ricorrenza dell’arrivo adella Bandiera di Istituto, si terrà la cerimonia dell’Alzabandiera nella splendida cornice di Piazza Vecchia, teatro dei primi giuramenti di fedeltà alla Repubblica Italiana degli Allievi Ufficiali.A seguire sarà celebrata la Santa Messa officiata dall’Ordinario Militare per l’Italia, S.E. Mons. Santo Marcianò. Al termine della celebrazione eucaristica, si svolgerà la parata militare per le vie della città, con partenza dall’ex monastero di Sant’Agostino, fino ad arrivare a Palazzo Frizzoni, dove, alle 11:30, avrà luogo il Consiglio comunale straordinario per il conferimento della cittadinanza onoraria all’