Game-experience.it - 3D One, Tencent annuncia il nuovo PC handheld con un display 3D senza occhiali

Leggi su Game-experience.it

hato 3D One, unPC gaming portatile contraddistinto da un hardware all’avanguardia grazie alle specifiche realizzate da Intel e da un3D che non richiede l’utilizzo didedicati per essere goduto appieno.Grazie all’annuncio scopriamo che il 3D One include un processore Intel Lunar Lake Core Ultra 7 258V, contraddistinto da 8 core e 8 thread, il tutto sublimato da ben 32 GB di RAM LPDDR5x e da un SSD con capacità fino a 1 TB. La batteria invece è da 100W, il tutto con un design che ricorda fortemente l’ASUS ROG Ally X.Ma come abbiamo accennato ad inizio articolo, è lo schermo l’elemento di novità di questodispositivo da gaming portatile, visto che si tratta di unTN da 11 pollici contraddistinto da una risoluzione 2.5K e refresh rate di 120Hz.