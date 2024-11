Metropolitanmagazine.it - Watson, il trailer del dramma medico CBS ambientato nel mondo di Sherlock

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Morris Chesnut interpreta il Dr. Johnnelufficiale deldella CBSsei mesi dopo la morte dell’amico e partnerHolmes, per mano di Moriarty. La serie segue il dottor John, che riprende la sua carriera medica come direttore di una clinica dedicata alla cura di malattie rare. La vecchia vita dinon se ne è andata con, però: lui e Moriarty sono pronti a scrivere il loro capitolo di una storia che ha affascinato il pubblico per più di un secolo.è una serie medica con una forte componente investigativa, che presenta una versione moderna di uno dei più grandi detective della storia, il cui obiettivo è quello di passare dalla risoluzione di crimini alla risoluzione di misteri medici. Una sorta di Dottor House (a sua volta ispirato aHolmes) in chiave inglese eiana.