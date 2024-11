Lanazione.it - Vertenza Abb E-Mobility. Le istituzioni sangiovannesi incontrano i sindacati

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 novembre 2024 – Ieri il Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno, Lorenzo Martellini, ha convocato una seduta straordinaria dell’Ufficio di Presidenza per discutere dellaAbb E-. La riunione ha visto la partecipazione delle Segreterie Provinciali di FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM, insieme alle R.S.U, con l’obiettivo di aprire un confronto congiunto sulla crisi aziendale. "E' stato un incontro di approfondimento e di conoscenza - ha detto il sindaco Valentina Vadi - Abbiamo appreso direttamente daiquella che è la situazione attuale e l'incontro di domani mattina con l'azienda verterà sull'apertura che la multinazionale ha dato sulla possibilità di trasformare questi 33 licenziamenti in ammortizzatori sociali e di prevedere uscite incentivate per i lavoratori".