Venerdì al via a Napoli Arkeda Franz Cerami apre all’11esima edizione

: Nei padiglioni 4-5-6 della Mostra d’Oltremare fino a domenica, 27 novembre – Al via29 novembre l’undicesimadi, Salone dell’architettura, edilizia, design ed arredo organizzato da Progecta. L’appuntamento si terrà nei padiglioni 4-5-6, su una superficie di 8mila metri quadrati, della Mostra d’Oltremare difino a domenica 1 dicembre. Oltre 200 gli espositori presenti con aziende che spaziano dall’arredamento alla domotica, dalle porte agli infissi, dai parquet agli intonaci a basso impatto ambientale, dall’illuminazione alle tensostrutture bioclimatiche, dalle tecnologie per le misurazioni in ingegneria alle fibre specifiche per il rinforzo degli edifici fino a prodotti tessili innovativi. Ci sarà anche, per il primo anno, l’associazione italiana Tende, Schermature solari e Chiusure tecniche (Assites) che terrà un convegno con i suoi associati.