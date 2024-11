Van Nistelrooy diventerà il nuovo allenatore del Leicester City

Leggi su Justcalcio.com

Secondo quanto riferito, Ruud vansarà nominatodel.Vansembra pronto per un ritorno quasi immediato in Premier League – secondo The Telegraph – dopo aver lasciato il suo ruolo diad interim del Manchester United in seguito all'arrivo di Ruben Amorim all'Old Trafford.Si ritiene che l'olandese abbia avuto ampi colloqui con la gerarchia delquesta settimana, con il 48enne disponibile senza che sia necessario pagare un compenso.La notizia arriva solo tre giorni dopo che Steve Cooper è stato licenziato dalla carica didei Foxes in seguito alla sconfitta contro il suo predecessore, Enzo Maresca, ora alla guida del Chelsea di alto livello domenica.