Lapresse.it - Usa, Trump nomina l’ex consigliere per la sicurezza Kellogg come inviato per Ucraina e Russia

Leggi su Lapresse.it

Il presidente americano eletto Donaldha annunciato ladel generale in pensione Keithspeciale per l’e laaveva avuto un ruolo anche nella prima amministrazione, dove aveva ricoperto l’incarico diper lanazionale. “È stato con me fin dall’inizio! Insieme, garantiremo la pace attraverso la forza e renderemo l’America e il mondo di nuovo sicuri!“, ha dettoannunciando lasu Truth Social.