Cityrumors.it - Uccise un’anziana con la pistola elettrica: poliziotto condannato per omicidio

Leggi su Cityrumors.it

L’anziana era stata bloccata da un agente mentre camminava con il deambulatore e con un coltello da cucina nella casa di cura dove vivevaUna triste vicenda accaduta un anno fa nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, quella che aveva visto protagonista una donna di 95 anni che, vittima di demenza senile, si aggirava minacciosa per i corridoi della casa di cura dove viveva da molto tempo, con un coltello in mano. La Polizia, chiamata dagli assistenti sanitari della struttura, erano intervenuti cercando di bloccarla utilizzando il taser che però alla fine era risultato fatale.con laper– Cityrumors.itIl taser è un’arma che da alcuni anni è in dotazione alle forze forze dell’ordine di molti nazioni o per la difesa personale.