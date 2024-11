Ilrestodelcarlino.it - Troppi oriundi alle porte, ricorso alla Consulta

Il Tribunale di Bologna ha sollevato d’ufficio eccezione di illegittimità costituzionale della disciplina italiana in materia di cittadinanza, nella parte in cui prevede "il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis senza alcun limite temporale". Lo fa sapere il presidente del Tribunale, Pasquale Liccardo. In particolare, il Tribunale ha chiestoCorte Costituzionale di valutare se il riconoscimento della cittadinanza per la sola presenza di un avo, quand’anche risalente di molte generazioni, a chi non abbia alcun legame di cultura, di lingua, di tradizioni o non evidenzi alcuna relazione con il territorio italiano, sia compatibile con i principi desumibili dCostituzione. Nel caso di specie si tratta di 12 cittadini brasiliani che chiedono l’accertamento della cittadinanza italiana per la sola presenza di una antenata italiana, fra le decine di loro antenati non italiani, nata nel 1876 e partita da giovane dall’Italia.