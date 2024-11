Metropolitanmagazine.it - Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati: “Lui adesso è libero, ma libero, libero”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

potrebbe essere vicino al capolinea. Complice probabilmente anche la recente esclusione del ballerino dalla trasmissione di Milly Carlucci. Insospettiscono soprattutto le interviste rilasciate di recente, sia da, sentito dal Corriere, che dall’ex moglie di Paolo Bonolis. E inoltre, oggi, ha postato una storia Instagram che ha fatto tremare i fan della coppia. Arrivano le conferme riportate da Dagospia – “pare si sia mollato con”, sostiene il sito a proposito del ballerino. E per ultimo, ci si è messo anche l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia. Sul suo profilo X ha scritto: “Pensate quando finirà #BallandoConLeStelle che ne sarà di #e della #per me la storia andrà al capolinea.e prevedo ritorni di fiamma.