Liberoquotidiano.it - "Segnale politico preoccupante". Pd a pezzi: Tarquinio non vota Ursula, caos in Parlamento

L'eurodeputato dem Marcoha "scelto dire contro la nuova Commissione guidata davon der Leyen. È stata una decisione sofferta, ma necessaria". A comunicarlo in una nota è stato lui stesso. "Non ho nulla contro le persone dei singoli commissari - ha continuato l'esponente del gruppo S&D - nemmeno nei confronti di Raffaele Fitto, esponente di FdI indicato dal governo italiano. Tantomeno sono contro il dialogo tra tutte le forze politiche, credo anzi profondamente nella forza del confronto". Il problema, secondo, è che "questa Commissione presenta ambiguità che non posso ignorare, soprattutto per quanto riguarda l'apertura strutturale ai conservatori sovranisti di Ecr, partito europeo guidato da Meloni. La vicepresidenza attribuita a Ecr rappresenta un: la prospettiva è quella di inquinare le politiche europee con una visione nazional-sovranista e xenofoba che va contro i valori di solidarietà su cui si fonda l'Unione e frena (o addirittura capovolge) la spinta alla costruzione di una comunità federale".