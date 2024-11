Gaeta.it - Scoperta incredibile: droga e smartphone nascosti in un pallone da calcio ad Avellino

Facebook WhatsAppTwitter Due giovani, di cui uno minorenne, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Ariano Irpino, in provincia di. L’operazione, avvenuta nel parcheggio di un noto centro commerciale, ha rivelato un metodo insolito per il traffico di sostanze stupefacenti. I due erano a bordo di un’auto a noleggio, e il ritrovamento ha messo in luce l’ingegnosità degli autori nel tentare di eludere i controlli delle forze dell’ordine.L’operazione della poliziaL’intervento della Polizia di Stato è scattato dopo alcuni sospetti già manifestati nei confronti dei due giovani. La loro presenza in un’auto a noleggio in una zona frequentata ha attirato l’attenzione degli agenti. Una volta effettuati i controlli, i poliziotti hanno scoperto ilda, il quale era stato specificamente modificato per nascondere merce illecita.