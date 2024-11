Ilrestodelcarlino.it - Rubano un’auto, vengono scoperti e si schiantano: preso uno dei ladri

I militari del Radiomobile di Fermo, allertati dalla centrale operativa per alcuni furti in abitazione a Sant’Elpidio a Mare, raggiunta l’area, hanno notato all’interno della corte di un’abitazione,vettura sospetta, il cui conducente, avvedutosi della presenza dei carabinieri, ha rivelocemente la marcia abbattendo una recinzione metallica. Il veicolo, dopo aver saltato un dislivello di circa un metro e mezzo, ha cessato di funzionare a causa degli ingenti danni e, nei pressi del parcheggio di un limitrofo supermercato, i tre occupanti, un uomo e due donne, hanno abbandonato il veicolo per addentrarsi nella vicina area boschiva. Immediatamente postisi alla ricerca dei tre fuggitivi, i carabinieri sono riusciti a individuare e fermare una 42enne di origini croate, trovata in possesso di 1.