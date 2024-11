Lapresse.it - Roma, allagavano case per truffare proprietari: sgominata ‘banda dello spurgo’

La polizia di Fiumicino ha arrestato 12 persone accusate di far parte della ‘bandespurgo‘ che con il pretesto di eseguire spurghi fognari, inondava gli appartamenti di liquami pered estorcere denaro ai danni di cittadini di tuttae provincia. Le indagini hanno avuto inizio nel 2022, con la scoperta dell’esistenza di una ditta che pubblicizzava online l’attività commerciale di spurghi utilizzando una squadra di pronto intervento, che operava d’urgenza per il ripristino delle fognature.Quando giungevano sul luogo dell’intervento, gli operai, agendo con uno schema sistematico e consolidato, dopo aver richiesto il pagamento anticipato di 500 euro, ostruivano deliberatamente gli scarichi provocando la fuoriuscita di liquame che inondava tutto l’ambiente e, in alcuni casi, gli interi appartamenti.