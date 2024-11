Ilnapolista.it - Ranieri: «’Il malato sta reagendo’. Sono moderatamente positivo. Non mi aspetto chissà cosa»

Leggi su Ilnapolista.it

La conferenza stampa di Claudio, allenatore della Roma, alla vigilia della partita contro il Tottenham, gara valida per la quinta giornata di Europa League. Le sue parole riportata da Tmw.Leggi anche:dovrà inventarsi qual: non basta normalizzare la Roma a parole (Il Messaggero): «A Napoli abbiamo perso per un’indecisione»Questa partita è più importante per il morale o per la classifica?«Le due cose naturalmente. Non sarà una partita facile. Il Tottenham è in un momento eccellente. Le ultime partite che hanno giocatostate incredibili. Il Tottenham macina gioco, ti martella, pressa. Io amo quel tipo di calcio. L’allenatore sta facendo un lavoro eccellente. Gli faccio i miei complimenti».Hummels giocherà? La risposta di:«Hummels è un giocatore incredibile, ha esperienza in Europa, per questo si è presentato in conferenza.