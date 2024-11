Liberoquotidiano.it - "Qual è il problema con la polizia": Corvetto, il fango dei giovani immigrati contro le divise | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Giorni di altissima tensione a Milano: l'epicentro delle tensioni è il quartiere. Ad accendere la miccia è stata la morte di Ramy Elgaml, 18enne egiziano che ha perso la vita in una caduta in motorino arrivata dopo aver tentato la fuga di un posto di blocco della. Dopo l'episodio, notti di violenze, devastazioni e scontri con le forze dell'ordine in uno dei quartieri a maggior presenza didel capoluogo meneghino. Dopo due giorni di imbarazzante silenzio, anche Beppe Sala ha detto la sua su quanto sta accadendo, puntando in primis il ditoil centrodestra a cui, secondo il sindaco, piace fomentare situazioni di questo tipo. Per certo, però, c'è che alla violenza dei migranti colpisce in primis le forze dell'ordine, che più volte negli ultimi giorni hanno denunciato una situazione insostenibile.