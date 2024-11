Liberoquotidiano.it - **Pmi: Mattarella, 'botteghe leva contro spopolamento aree Paese e per rigenerazione'**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "L'artigianato costituisce unaanche per riscoprire la territorialità. Ci sonodelimpoverite da una nuova ondata di. Le piccole imprese e lesono presidi vitali, e in taluni casi possono diventare fattori di". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento all'Assemblea della Confartigianato. "Il made in Italy, la qualità italiana -ha aggiunto il Capo dello Stato- riscuote apprezzamento nel mondo perché raccoglie le nostre diversità, esprime la nostra cultura, le nostre bellezze. L'artigianato è espressione della qualità del lavoro, della intelligenza e della laboriosità della persona".