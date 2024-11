361magazine.com - Ottimo riscontro in termini di servizio pubblico e di share per il per il programma di Vittoriana Abate.

La Ministra Roccella lancia la nascita del codice unico sulla violenza di genere.Le voci delle donne. Non chiamatelo amore: un significativo contributo contro la violenza di genereIl“Le voci delle donne. Non chiamatelo amore”, trasmesso su Rai 3 lo scorso 24 novembre, rappresenta un significativo contributo al dibattitosul tema della violenza di genere.Ideato e condotto da, è stato molto più di una semplice trasmissione televisiva: un viaggio doloroso, ma indispensabile, attraverso vite spezzate e storie di sopravvivenza legate alla violenza sulle donne.Tra gli ospiti, la Ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, che proprio in questi giorni ha dichiarato che il Governo è a lavoro su un testo unico contro la violenza sulle donne“Faremo un tavolo in cui presenteremo, spero per l’8 marzo, un testo unico contro la violenza sulla donne.