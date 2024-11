Sport.quotidiano.net - Napoli, caso Raspadori? L’attaccante: “Ho bisogno di giocare”

, 27 novembre 2024 – Nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali della FIGC, Giacomoha voluto parlare della sua situazione, sia per quanto riguarda il presente che per il futuro, con le sue ambizioni e i suoi sogni. Il giocatore del, infatti, lo scorso 18 febbraio ha spento 24 candeline e si avvicina ai 25 anni d’età: è nel pieno della sua carriera e sente la necessità di dovere e poter dare di più per spiccare definitivamente il volo, ma per fare ciò è necessario un maggior minutaggio, che per ora non sta avendo. “Non mi posso considerare più un giovane, ho 24 anni. Per altri può essere così ma non per me. Sono molto ambizioso e ho diversi obiettivi, in questo momento della mia carriera sto cercando di trovare la giusta continuità, di avere un minutaggio che mi consenta di esprimermi al meglio e di completare la mia maturazione”, sono state le parole del numero 81 dei partenopei.