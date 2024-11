Iltempo.it - Migranti, deciderà la Corte d'Appello. Riparte l'operazione Albania

Leggi su Iltempo.it

L'Aula della Camera ha approvato con 180 voti favorevoli, 106 contrari e quattro astenuti, la questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, il cosiddetto decreto Flussi. Oggi è in programma il voto finale sul provvedimento che passerà poi all'esame dell'Assemblea del Senato per essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 10 dicembre. Secondo il ministero dell'Interno, «al 26 novembre ci sono stati in Italia 61 mila arrivi irregolari a fronte di 151.384 arrivi irregolari nello stesso periodo del 2023. Questa non è propaganda, sono numeri ufficiali che ci confermano che stiamo sulla strada giusta», ha detto il deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito, Alessandro Battilocchio, intervenendo nell'emiciclo di Montecitorio in dichiarazione di voto sulla questione di fiducia.