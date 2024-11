Anteprima24.it - Micro discariche, task force di Salerno Pulita e caschi bianchi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano i controlli sul ritrovamento diin varie parti della città che vedono gli agenti della polizia municipale dicollaborare con gli operatori di, la società che si occupa della raccolta differenziata.Oggi i controlli hanno riguardato varie zone della città: Via Settembrini, via Palinuro, via Brun, Viale del Bosco: dove la Polizia municipale ha verificato il riscontro di indizi utili a risalire agli autori.“Questi abbandoni rappresentano una violazione delle norme sul corretto smaltimento dei rifiuti e sono un richiamo per gli incivili – hanno dichiarato l’assessore all’Ambiente del comune di, Massimiliano Natella e l’amministratore unico di, Vincenzo Bennet, presenti ai sopralluoghi- un sentito ringraziamento agli agenti con i quali stiamo lavorando attivamente per individuare i responsabili.